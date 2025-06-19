Burhaniye'de Kadınlar Buluşması Yine Gerçekleşti

(BALIKESİR) - Burhaniye Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin ilçe genelindeki tüm mahallelerde düzenlediği "Kadınlar Buluşması" Pelitköy Mahallesi'nde devam etti.

Burhaniye Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen "Kadınlar Buluşması" bu kez Pelitköy'de gerçekleştirildi.

Buluşmaya, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Burhaniye Belediye Meclis Üyesi Çiğdem Karasakal Avcu, Burhaniye Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Rukiye Güven Köken ile Muhtarlık İşleri Müdürü Zehra Yüce, Pelitköy Mahallesi Muhtarı Hulusi Gedikoğlu, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Süheyla Okur ve kadın meclisi üyeleri, Burhaniye Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'nde görevli sosyolog ve sosyal hizmet uzmanı Deniz Akcan Orcan ile psikolojik danışman Zerya Demir ile mahalle sakinleri katıldı.

Buluşmada, Burhaniye Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'nin yürüttüğü çalışmalar ve sağlanan hizmetler, halk meclislerinin önemi ve mahalledeki temsilcilerin çalışmalarına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Toplumda yaşanan sorunlarla ilgili vatandaşların görüş ve önerileri alınarak fikir alışverişinde bulunuldu.