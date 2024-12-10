Burhaniye\'de Park Halindeki Araba Yandı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangını, itfaiye ekipleri söndürdü.
Cumhuriyet Meydanı'nda 10 BFY 71 plakalı otomobilin kaputunun altından duman çıkmaya başladı.
Kısa sürede yükselen alevi gören çevre esnafı, itfaiyeyi arayıp yardım istedi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, adeta alev topuna dönen araca müdahale etti.
Kısa sürede yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.
Aracın kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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