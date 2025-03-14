Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Osmangazili Muhtarlarla Kentin Geleceğini Konuştu

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Başkan Bozbey Burada" projesi kapsamında Osmangazi ilçesine bağlı mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Programda, kentin geleceği ele alındı.

"Başkan Bozbey Burada" projesi kapsamında Osmangazili muhtarlarla bir araya gelen Başkan Bozbey, kentin stratejik olarak önemli ancak dirençlilik olarak en sıkıntılı kentlerden birisi olduğunu belirterek kentsel dönüşüm çalışmalarını yoğun biçimde sürdürdüklerini anlattı. Kentin ulaşım sorununu da iyi planlanmış kentsel dönüşüm çalışmalarıyla çözebileceklerini belirten Başkan Bozbey, Nilüfer Çayı'nın temiz akması için yoğun çalışma yapıldığını dile getirdi.

Emek Yakup Aktaş Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Mesut Boz, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayhan Sarsıcı, Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı ve 50'den fazla muhtar katıldı.

Yerel yönetimlerde muhtarların büyük önem taşıdığını söyleyen Bozbey, Bursa'da ve mahallelerde sorunları en aza indirmek için hep birlikte sorumluluk aldıklarını belirtti. Sistemli bir şekilde vatandaşlardan gelen talep ve öneriler doğrultusunda hizmetleri bir bir gerçekleştirdiklerini anlatan Bozbey, en önemli konulardan birisinin kentsel dönüşüm olduğunu kaydetti.

"Hızlı hareket ederek dönüşümü sağlamak istiyoruz"

Bursa'nın stratejik olarak önemli ancak dirençlilik olarak da en sıkıntılı kentlerden birisi olduğunu dile getiren Başkan Bozbey, "Herkes İstanbul ve Marmara'dan geçecek bir depremi konuşuyor ama Bursa'nın etkilenme olasılığının ne kadar yüksek olduğunu çok konuşmuyoruz. Bizler hızlı hareket ederek dönüşümü sağlamak istiyoruz. Binalarımızı dirençli hale getirmeliyiz. Yaptığımız çalışmalar, Bursa'daki 122 bin binanın 7 üzeri depremde çok etkileneceğini gösterdi. Bu 122 bin binanın 28 bininin de yıkılacağı belirtildi. Bizler güvenli yapılara kavuşmak zorundayız. Kentsel dönüşüm konusunda yoğun biçimde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kuzey'de 60 metre genişliğinde yol planlanıyor

Başkan Bozbey, iyi planlanmış kentsel dönüşüm çalışmalarıyla kentin kuzey ve güneyinde alternatif yolların oluşturulabileceğini söyledi. Kuzey'de 60 metre genişliğinde bir yol planladıklarını açıklayan Başkan Bozbey, şöyle devam etti:

"Bursa'nın en önemli sorunlarından biri olan ulaşımı da kentsel dönüşüm çalışmalarıyla hafifletebiliriz. Bunu ancak kentsel dönüşümle birlikte elde edebiliriz. Ata Bulvarı'nın Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na bağlanmasını kentsel dönüşümle sağlayacağız. 1050 Konutlar'daki belediyemize ait dairelerle o bölgede takas uygulayacağız. Dönüşümü bu şekilde hızlandıracağız. Bu iki bulvarı birbirine bağladığımızda önemli bir güzergahı açmış olacağız ve trafiği önemli ölçüde rahatlatacağız. Yine Sırameşeler'den geçen ancak belirli bir noktada tıkanan 30 metrelik yolu açıp Yakın Çevre Yolu'na bağlamayı hedefliyoruz. Güney tarafında da bulvar çalışmamız olacak. Kentsel dönüşümle bunları elde etmenin yollarını arıyoruz. Bunları yapmakla kendimizi sorumlu hissediyoruz."

Kentin bir diğer önemli konusunun da hava kirliliği olduğunun altını çizen Başkan Bozbey, tüm Bursalıların temiz havayı soluma hakkı olduğunu belirtti. Derelerin de temiz akmasını istediklerini ve özellikle Nilüfer Çayı'nın kent için büyük önem taşıdığını sözlerine ekleyen Bozbey, şöyle tamamladı:

"Nilüfer Çayı'nın suyu dördüncü derecede kirli"

"Yaptığımız çalışmaya göre, Nilüfer Çayı'nın suyu dördüncü derecede kirli. Bu, Nilüfer Çayı'ndan asla bir tarlanın sulanmaması gerektiğini anlatıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve BUSKİ ekipleri tarafından yoğun çalışmalar yapılıyor. Bunun yanında birçok noktada kaçak deşarjlara rastlandı. Bizler de ekibi kurduk ve betonla kapattık. Yarın kaçak döken fabrikanın bir yerinden sular dola dola ortaya çıkacak. Sonra 'BUSKİ yetiş, bizim fabrikayı atık su bastı' diyecekler. Bunları da görmüş olacağız. Bunlara müsaade etmemeliyiz. Kaçak deşarj veya kaçak su çekimleri görürseniz lütfen bize iletin."

Toplantı, muhtarların talep ve önerilerini dile getirmesiyle devam etti.