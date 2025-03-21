Bursa'da 10 Bin Fidan Dikildi - Son Dakika
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Bursa'da 10 Bin Fidan Dikildi

Dünya Ormancılık Günü'nde Bursa'da 3 bin fidan öğrencilerce toprakla buluşturuldu.

21.03.2025 14:03
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Minik elleriyle fidanları toprakla buluşturdular

Yüzlerce öğrenci, 3 bin adet fidanın dikimini gerçekleştirdi

Dünya Ormancılık Günü'nde Bursa'da 10 bin adet fidan toprakla buluştu

2025 yılı sonuna kadar 1 milyon fidan yeşil Bursa'ya renk katacak

BURSA - Bursa'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü çerçevesinde 10 bin fidan toprakla buluştu. Mudanya ilçesi Balabancık Mahallesindeki ağaçlandırma sahasına, 3 bin kızılçam fidanı yüzlerce çocuğun katılımıyla dikildi.

Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi, Bursa'da da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü farklı etkinliklerle kutlanıyor. Bursa'nın farklı ilçelerindeki ağaçlandırma sahalarında, bir günde 10 bin fidan toprakla buluştu. Daha yeşil bir bursa için fidanlar, dikim etkinlikleri gerçekleştirildi. Bursa'nın Mudanya ilçesi Balabancık Mahallesinde, Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ın da katılımı ile ağaçlandırma sahası yeşillendirildi. Yüzlerce çocuğun aynı anda dikime geçtiği anlar, renkli görüntülere sahne oldu.

Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, "Bursa'da 2025 yılı Ormancılık Gününde, Mudanya, Orhaneli, Keles, Mustafakemalpaşa, İznik, Karacabey, Gemlik ve İnegöl ilçelerimizde ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, STK, öğrenci ve vatandaşların katılımıyla 10 hektar alanda 10 bin fidan toprakla buluştu. Bursa'da 2025 yılı sonuna kadar 6 bin 280 dekar alanda, 1milyon 100 adet fidan dikmeyi hedefliyoruz" dedi.

Minik elleriyle fidanları toprakla buluşturan anaokulundan ortaokuluna kadar öğrenciler ise, "Ormanlarımızı korumalıyız. Çevremizi temiz tutmalıyız. Ağaç kesmemiz gerekiyor. Piknik yaparken, yaktığımız ateşlere dikkat etmeliyiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da 10 Bin Fidan Dikildi - Son Dakika

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