Bursa'da 500 litre kaçak etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da 500 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Bursa\'da 500 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yapılan operasyonda, kaçak alkol yapımı ve satışının önlenmesi amacıyla takibe alınan bir araçta 500 litre etil alkol bulundu. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

25.05.2024 08:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kaçak alkol yapımı ve satışının önlenmesine yönelik operasyonda 500 litre etil alkol ele geçirildi.

Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçak alkol yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda takibe alınan U.K, aracıyla Santralgaraj Mahallesi'nde seyir halindeyken durduruldu. Araçta yapılan aramada kolilerin içinde renkli bidonlarda 500 litre etil alkol bulundu.

Gözaltına alınan U.K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Osmangazi, Bursa, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da 500 litre kaçak etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:39 Benzin ve Motorin Fiyatlarına Gece Yarısı Büyük İndirim Benzin ve Motorin Fiyatlarına Gece Yarısı Büyük İndirim
04:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 7 üniversiteye rektör atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 7 üniversiteye rektör atandı
00:23 Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından darbedildi Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından darbedildi
23:12 Sinan Ateş cinayetinde iddiaların odağındaki Olcay Kılavuz ilk kez konuştu Sinan Ateş cinayetinde iddiaların odağındaki Olcay Kılavuz ilk kez konuştu
08:39 Cem Yılmaz’a mahkemeden kötü haber 10 bin dolar nafaka ödemeye devam edecek Cem Yılmaz'a mahkemeden kötü haber! 10 bin dolar nafaka ödemeye devam edecek
08:30 Beşiktaş’a mı geliyor Sergen Yalçın tartışmalara son noktayı koydu Beşiktaş'a mı geliyor? Sergen Yalçın tartışmalara son noktayı koydu
07:48 Usta oyuncu Fatma Karanfil kansere yakalandı Durumu ağırlaşınca entübe edildi Usta oyuncu Fatma Karanfil kansere yakalandı! Durumu ağırlaşınca entübe edildi
02:27 Eve geldiğinde eşinin katledildiğini gördü Katil en yakınları çıktı Eve geldiğinde eşinin katledildiğini gördü! Katil en yakınları çıktı
23:13 Diyarbakır’da bir avukat, tartıştığı eski eşinin yakınını silahla yaraladı Diyarbakır'da bir avukat, tartıştığı eski eşinin yakınını silahla yaraladı
22:55 Başakşehir’de Sinoplular Derneği’ne silahlı saldırı: 5 yaralı Başakşehir'de Sinoplular Derneği'ne silahlı saldırı: 5 yaralı
21:54 Hatay’da feci kaza: 5 ölü, 2 ağır yaralı Hatay'da feci kaza: 5 ölü, 2 ağır yaralı
21:49 Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan bir komiser daha tutuklandı Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan bir komiser daha tutuklandı
20:45 Genç yıldızlar listede İşte A Milli Takımımızın Euro 2024 kadrosu Genç yıldızlar listede! İşte A Milli Takımımızın Euro 2024 kadrosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2024 08:52:20. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da 500 litre kaçak etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement