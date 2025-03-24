Bursa'da Ağaç Fidanı Üretimi - Son Dakika
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Bursa'da Ağaç Fidanı Üretimi

Bursa'da 61 hektarlık alanda yılda 2.2 milyon fidan üretilerek çevre illere gönderiliyor.

24.03.2025 11:16
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Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 61 hektar alana kurulan 2 fidanlıkta yılda 2 milyonu aşkın fidan ve 5 ton tohum üretilerek Bursa ve çevre illere gönderiliyor.

Bursa bölgesinde doğan ihtiyaç neticesinde 1960 yılında kurulan Bursa Orman Fidanlık Müdürlüğü bünyesindeki Bursa'nın Osmangazi ve Yenişehir ilçelerinde 61 hektarlık yetiştirme alanında 150 türde fidan yetiştiriliyor.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Bursa'nın Karacabey, Mustafakemalpaşa ilçeleri ve Yalova'da bulunan toplam 70 hektar alanda ıslah edilen ağaçlardan toplanan tohumlar yardımıyla yılda yaklaşık 5 ton tohum elde ediliyor.

Fidanlık müdürlüğünde fıstıkçamı, kızılçam, çınar, kavak gibi orman ağaçlarının yanı sıra defne, lavanta, kekik gibi tıbbi, aromatik bitkiler ile süs bitkileri olmak üzere 150 türde fidan yetiştiriliyor.

Yetiştirilen fidanlar öncelikli olarak planlı ağaçlandırma sahasında, yıl içinde yanan alanların yeniden ağaçlandırılmasında kullanılıyor ve ihtiyaç doğrultusunda kamu kurumlarına gönderiliyor.

"Toplam 61 hektar alanda 2 milyon 200 bin adet fidan üretiyoruz"

Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan AA muhabirine, Bursa Orman Fidanlık Müdürlüğüne bağlı Bursa Orman Fidanlık Şefliğinin kökeninin 1960'lı yıllara dayandığını söyledi.

O yıllardaki ormancıların Bursa ve çevre illerin orman fidanı ihtiyacını karşılamak üzere bir yer araştırmasına girdiğini belirten Şahan, "O tarihte en uygun yer olarak 1960'lı yıllarda burası tercih ediliyor. Orman Genel Müdürlüğümüzce buralar fidan yetiştirilmek üzere kamulaştırılıyor ve o günden bugüne fidan yetiştirmeye başlanıyor." dedi.

Şahan, Bursa Orman Fidanlık Müdürlüğüne bağlı olarak Bursa Osmangazi ve Yenişehir'de iki fidanlıklarının mevcut olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu iki fidanlıkta toplam 61 hektar alanda 2 milyon 200 bin adet fidan üretiyoruz. Bu fidanları Bursa ve çevre illerdeki ormanları ağaçlandırmak üzere kullanıyoruz. Burada 37 personelle orman ağaçlarının yanı sıra süs bitkileri de dahil olmak üzere 150 türde fidan üretiyoruz. Bunlar ıhlamur, akçaağaç, kestane gibi fidanların yanı sıra biberiye, boya ağacı gibi süs bitkileri de yetiştiriyoruz ve buradan aynı zamanda peyzaj için fidanlar üretiyoruz."

Üretilen fidanları öncelikli olarak yanan ormanlık alanlarda ve ağaçlandırma sahalarında kullandıklarını aktaran Şahan, "Ayrıca kamu, kurum ve kuruluşlarının bahçe ağaçlandırmalarında, okullarımızda kullanıyoruz. Resmi ve dini bayramlarda, ormancılık haftası etkinliklerinde vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtıyoruz." diye konuştu.

Şahan, fidanlıkta özel sektöre yönelik ıhlamur, himalaya sediri, lale, sığla, akçaağaç türleri, dişbudak, erguvan, manolya gibi türlerin boylu fidan üretimini de yaptıklarını anlattı.

Kaynak: AA

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