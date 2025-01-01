Bursa'da Alabora Olan Teknedeki Balıkçı Ölü Bulundu

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Bursa'daki Uluabat Gölü'nde alabora olan tekneden düşen balıkçı ölü bulundu.

Nilüfer ilçesi Gölyazı Mahallesi'ndeki Uluabat Gölü'nde avlanan balıkçı Hasan Özışık'ın teknesi alabora oldu.

Özışık'tan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri tarafından yapılan aramalarda Özışık'ın cesedi bulundu.

Gölden çıkartılan Özışık'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.