Bursa'da Alkollü Sürücü Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Bursa'da Alkollü Sürücü Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bursa\'da Alkollü Sürücü Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bursa'da otomobillerinin lastiğinin patlaması sonucu araçlarını sağ şeride çekip değişim yapmak isteyen 3 gençten 2'si yaralandı, Emir Faruk Ağa ise hayatını kaybetti. Kazaya neden olan alkollü sürücü İbrahim Ünal tutuklandı.

11.02.2024 19:56
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TUTUKLANDI

Bursa'da, otomobillerinin lastiğinin patlaması sonucu araçlarını sağ şeride çekip değişim yapmak isteyen 3 gençten 2'sinin yaralanmasına, Emir Faruk Ağa'nın (25) ise ölümüne neden olan alkollü sürücü İbrahim Ünal, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Mehmet İNAN/BURSA,

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Bursa'da Alkollü Sürücü Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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