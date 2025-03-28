Bursa'da Balık Ölümleriyle Çevre Felaketi - Son Dakika
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Bursa'da Balık Ölümleriyle Çevre Felaketi

İnegöl Boğazköy barajında su seviyesi düştü, binlerce balık öldü. Yetkililer inceleme başlattı.

28.03.2025 19:05
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Bursa'da çevre felaketi... İnegöl ilçesi Boğazköy barajında binlerce balık öldü

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tarım arazilerini sulayan İnegöl Boğazköy barajında su seviyesi korkulan seviyeye çekildi. Suların çekilmesiyle beraber balık ölümleri de yaşanmaya başladı. Vatandaşlar yaşanan ölümleri görüntüleyerek vahim tabloyu gözler önüne serdi.

Olayı gören vatandaşlar, elleriyle balıkları toplayıp akşam iftar yemeğinde yemek için evlerinde götürürken, İnegöl Kaymakamlığından balık ölümleri ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Tarım ve Orman İlçe müdürlüğü ekipleri de sudan numune aldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"26 Mart 2025 tarihinde Tarım ve Orman İlçe müdürlüğümüze gelen balık ölümleri ile ilgili telefon ihbarı üzerine 27 Mart 2025 tarihinde İlçe müdürlüğümüz personellerince olay yerine gidilerek gerekli incelemeler yapılmıştır. Hamzabey Köyü girişindeki Hamzabey Göleti'nin bir bölümünde mevsimsel su azalmasına bağlı olarak suların ciddi oranda çekildiği, bu sebeple suların azaldığı kısımda kalan balıkların ölümünün gerçekleştiği bir kısmının da ölmek üzere olduğu tarafımızca gözlemlenmiştir. Olay yerinden su ve balık numunesi alınarak incelenmek üzere Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilmiştir."

Kaynak: İHA

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