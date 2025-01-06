Bursa'da Bıçaklı Saldırı: Kadir Zekioğlu Tutuklandı

Güncel

TUTUKLANDI

Bursa'da bir alışveriş merkezinin önünde amcası Efe Zekioğlu'nu defalarca bıçaklayarak ağır yaralayan Kadir Zekioğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Kadir Zekioğlu, çıkarıldığı Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Memet Can YEŞİLBAŞ/BURSA,