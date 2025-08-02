Bursa\'da Bombalı Eylem Hazırlığına 4 Tutuklama

BURSA'da durdurulan bir araçta 2 el bombası bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, bombalı eylem hazırlığındaki suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.

Bursa'da polis ekipleri, 29 Temmuz'da kent girişinde şüphe üzerine durdurdukları bir araçta 2 adet el bombası ele geçirdi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında araç sürücüsü A.B. (31), gözaltına alındı. Olayın ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri de şüpheli ile ilgili araştırma başlattı. Şüphelinin, İzmir'de çeşitli şantaj, baskı ve sindirme yöntemleriyle haksız kazanç elde etmeye çalışan Fırat Timuçin liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütü ile bağlantısı olduğu tespit edildi.

3 ŞÜPHELİYE DAHA GÖZALTI

Soruşturma derinleştirilirken, suç örgütü üyelerinin bombalı eylem hazırlığında oldukları ortaya çıktı. Yurt dışında firari durumda bulunan örgüt yöneticilerinden talimat aldıkları belirlenen şüphelilerin, hedef kişilere yönelik saldırı planladıkları ve keşif yaptıkları tespit edildi. Bombalı saldırı hazırlığı içinde oldukları belirlenen M.D. (21), A.K. (22) ve F.E. (28) isimli şüphelilere yönelik İstanbul, İzmir ve Balıkesir'de 30 Temmuz'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 4 örgüt mensubu gözaltına alınırken, 2 el bombası, 3 ruhsatsız tabanca, 94 tabanca fişeği ve 2 GPS takip cihazı da ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler A.B., M.D., A.K. ve F.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan örgüt yöneticisi Fırat Timuçin'in Gürcistan'da yakalanıp, Türkiye'ye iade edildiği ve şu an cezaevinde olduğu öğrenildi.