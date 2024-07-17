Bursa'da çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan, daha sonra zincir marketin deposuna sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı İrfaniye Mahallesi'ndeki tavuk çiftliğinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, çiftliğin yanında bulunan bir zincir marketin deposuna sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, alevlerin bölgedeki diğer fabrikalara sıçramaması için çaba sarf ediyor.