Bursa'da çimento yüklü TIR şarampole yuvarlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da çimento yüklü TIR şarampole yuvarlandı

Geniş Video İzle

Bursa'nın Kestel ilçesinde çimento yüklü bir TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. TIR alev alırken, sürücü son anda araçtan çıkarak yaralı olarak kurtuldu. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

26.08.2024 20:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURSA'nın Kestel ilçesi Çevre Yolu'nda Hasan Gül'ün kullandığı çimento yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Alev alan TIR demir yığınına dönerken, sürücü son anda aracının kabininden çıkarak yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kestel ilçesi Bursa Çevre Yolu kırsal Karahıdır Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bursa istikametine giden Hasan Gül'ün kullandığı 16 ACB 419 plakalı çimento yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole yuvarlandı. Kaza nedeniyle TIR yanmaya başlarken, yaralanan Gül, kabinden çıkarak kurtuldu. İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hasan Gül'ü Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. Yangın nedeniyle TIR demir yığınına dönerken, yol kenarında bulunan yaklaşık 3 dönümlük ağaçlık alan da yandı.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa\'da çimento yüklü TIR şarampole yuvarlandı
Kaynak: DHA

Jandarma, İtfaiye, Kestel, Bursa, İtfaiye, Acil Durum, Soruşturma, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da çimento yüklü TIR şarampole yuvarlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:22 Erdoğan’ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı Erdoğan'ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi! Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı
20:43 Diyarbakır’da skandal olay Kadınların kıyafetlerini beğenmeyip kafeyi savaş alanına çevirdiler Diyarbakır'da skandal olay! Kadınların kıyafetlerini beğenmeyip kafeyi savaş alanına çevirdiler
19:34 MHP’li ilçe başkanı silahlı saldırıda can verdi MHP'li ilçe başkanı silahlı saldırıda can verdi
18:58 İsrailli bakan Ben-Gvir’den skandal “Mescid-i Aksa“ çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz İsrailli bakan Ben-Gvir'den skandal "Mescid-i Aksa" çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz
17:16 Yusuf Dikeç’ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap
11:24 Gençlik yıllarına döndüler Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler de Ceylan’ın filtresinden nasibini aldı Gençlik yıllarına döndüler! Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler de Ceylan'ın filtresinden nasibini aldı
11:16 Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi O artık milyonlarca liralık servete ortak Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi! O artık milyonlarca liralık servete ortak
10:56 Maça damga vuran anlar Ancelotti, Arda Güler’e yapılan hareket sonrası çılgına döndü Maça damga vuran anlar! Ancelotti, Arda Güler'e yapılan hareket sonrası çılgına döndü
10:50 Kızı elektronik sigara yüzünden ölümden dönen Selen Görgüzel, yaşadıkları korkuyu anlattı Kızı elektronik sigara yüzünden ölümden dönen Selen Görgüzel, yaşadıkları korkuyu anlattı
10:48 AK Partili Özlem Zengin, Dilruba’nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum AK Partili Özlem Zengin, Dilruba'nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum
10:45 Ben Affleck ve Jennifer Lopez’in ayrılığının altından yasak aşk çıktı Ben Affleck ve Jennifer Lopez'in ayrılığının altından yasak aşk çıktı
10:18 Kim Jong-un, yeni ölümcül oyuncağını kahkahalarla test etti Kim Jong-un, yeni ölümcül oyuncağını kahkahalarla test etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 22:02:26. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da çimento yüklü TIR şarampole yuvarlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement