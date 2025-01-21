Bursa'da Denetimli Serbestlik Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Bursa'da Denetimli Serbestlik Protokolü İmzalandı

Bursa\'da Denetimli Serbestlik Protokolü İmzalandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, BUÜ ve BTÜ arasında denetimli serbestlik işbirliği protokolü imzalandı.

21.01.2025 10:48
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında işbirliğine yönelik protokol imzalandı.

Başsavcılık makamında gerçekleştirilen törene katılan Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, işbirliği protokolünü imzalayarak hayata geçirdi.

Törende konuşan Başsavcı Solmaz, denetimli serbestlik hizmetleri alanında iki üniversiteyle işbirliği yapılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi arasında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde görevli memurların mesleki gelişimleri, denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin eğitiminin iyileştirilmesi ve rehabilitasyonu konusunda üniversitelerimizden eğitim desteği alınması, üniversitelerde görevli akademisyenlerin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde akademik çalışma yapması, üniversitede okuyan öğrencilerin müdürlükte staj yapmaları, üniversitelerin ihtiyaç duyması halinde boya badana, temizlik ve çevre düzenlemesi konularında kamu yararına ücretsiz çalışan yükümlülerden istifade edilmesi konularında bugün işbirliği protokolünü imzalamak için birlikteyiz."

Solmaz, protokolden, 134 Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli ile 14 bin 773 yükümlü, üniversitede görevli akademik personel ve staj yapmak isteyen öğrencilerin yararlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Rektörler Prof. Dr. Yılmaz ile Prof. Dr. Çağlar da protokolün hayırlı olmasını diledi.

Törene, Denetimli Serbestlikten Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Tuncay Sümbül, Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

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