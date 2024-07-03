Bursa'da Dere Kanalına Düşen Otomobildeki Sürücü Hafif Yaralandı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, dere kanalına düşüp devrilen otomobildeki bir kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yunuseli Mahallesi'nde, Engin Acar yönetimindeki 16 BIE 393 plakalı otomobil, Nilüfer çayının bir kolunun üstündeki köprüden kanala düştü.
Ters dönen otomobilde sıkışan Acar, kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Hafif yaralı olduğu öğrenilen sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.
Araç ise bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkarıldı.
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