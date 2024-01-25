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Bursa'da Çarşı ve Mahalle Bekçileri Tarafından Durdurulan Şüphelinin Üzerinden 47 Sikke ve Obje Çıktı - Son Dakika
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Bursa'da Çarşı ve Mahalle Bekçileri Tarafından Durdurulan Şüphelinin Üzerinden 47 Sikke ve Obje Çıktı

Bursa'da çarşı ve mahalle bekçileri tarafından durdurulan E.Ü.'nün üzerinden yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen 47 sikke ve obje bulundu. Şüpheli, daha önce işlediği 10 farklı suç kaydıyla birlikte gözaltına alındı.

Bursa\'da Çarşı ve Mahalle Bekçileri Tarafından Durdurulan Şüphelinin Üzerinden 47 Sikke ve Obje Çıktı
25.01.2024 - 14:20,
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BURSA'da çarşı ve mahalle bekçilerince durdurulan E.Ü.'nün (36) üzerinden tarihi eser niteliği düşünülen 47 sikke ve obje çıktı. 10 farklı suç kaydı da bulunan şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Tuz Pazarı Mahallesi'nde meydana geldi. Haşim İşcan Caddesi'nde devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri, yolda yürüyen E.Ü.'yü şüphe üzerine durdurdu. GBT sorgusu yapan ekipler, E.Ü.'nün 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu' suçlarından 10 farklı kaydının bulunduğunu belirledi. Bu sırada şüphelinin montunun cebindeki kabarıklığı fark edip, üst araması yapan ekipler, plastik kutu içerisine saklanmış halde 47 adet sikke ve obje olduğunu gördü. Tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen sikke ve objelere el konulurken, şüpheli polis merkezine götürüldü. E.Ü. işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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Osmangazi, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Çarşı ve Mahalle Bekçileri Tarafından Durdurulan Şüphelinin Üzerinden 47 Sikke ve Obje Çıktı - Son Dakika
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