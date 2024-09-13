Bursa'da Eğlenceli Damat Geleneği - Son Dakika
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Bursa'da Eğlenceli Damat Geleneği

Bursa'da damat Raif Durhan, arkadaşları tarafından sokak ortasında şok edici bir eğlenceye maruz kaldı.

13.09.2024 20:57
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- (Özel) Yok böyle damat eğlencesi

Bursa'da Çin işkencesi gibi damat eğlencesi

Kafasında yumurta kırıp sokak ortasında leğende yıkadılar

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesindeki İpek Yayla Mahallesinde çiftçilikle uğraşan Raif Durhan düğününde arkadaşları tarafından organize edilen damat eğlencesinde adeta sabır sınavı verdi. Damadın başında yumurta kıran arkadaşları sokak ortasında leğene oturtup yıkadıkları anları da kameraya aldı.

Bursa'da Raif Durhan ve Damla Durman çiftinin gelin ala merasimi renkli görüntülere sahne oldu. Bursa dan gelin alınan Damla Durman gelin arabasından damadın başına gelenlere ve inanılmaz eğlenceye şahit oldu.

Raif Durhan üstündeki kıyafetleri parçalayan arkadaşları. Tuza bandırdıkları bebek emziğinide zorla emdirdi. Yere yatırılıp başında davul çalınan damat kafasında kırılan yumurtaların ardından köy meydanında leğene oturtulup yıkandı.

Eğlencenin sonunda damat tıraşı yapıldıktan sonra arkadaşları tarafından kıyafetleri giydirilen damat törenle düğün evine götürüldü.

Kaynak: İHA

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