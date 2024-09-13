- (Özel) Yok böyle damat eğlencesi
Bursa'da Çin işkencesi gibi damat eğlencesi
Kafasında yumurta kırıp sokak ortasında leğende yıkadılar
BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesindeki İpek Yayla Mahallesinde çiftçilikle uğraşan Raif Durhan düğününde arkadaşları tarafından organize edilen damat eğlencesinde adeta sabır sınavı verdi. Damadın başında yumurta kıran arkadaşları sokak ortasında leğene oturtup yıkadıkları anları da kameraya aldı.
Bursa'da Raif Durhan ve Damla Durman çiftinin gelin ala merasimi renkli görüntülere sahne oldu. Bursa dan gelin alınan Damla Durman gelin arabasından damadın başına gelenlere ve inanılmaz eğlenceye şahit oldu.
Raif Durhan üstündeki kıyafetleri parçalayan arkadaşları. Tuza bandırdıkları bebek emziğinide zorla emdirdi. Yere yatırılıp başında davul çalınan damat kafasında kırılan yumurtaların ardından köy meydanında leğene oturtulup yıkandı.
Eğlencenin sonunda damat tıraşı yapıldıktan sonra arkadaşları tarafından kıyafetleri giydirilen damat törenle düğün evine götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Eğlenceli Damat Geleneği - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?