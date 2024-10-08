Bursa\'da Elektrik Direği Montajında İşçi Yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde arazide elektrik direği montajında çalışırken yere düşerek yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı kırsal Paşapınar Mahallesi'nde elektrik hattı için dikilen direğine çıkan Salih S. (45), bir anda dengesini yitirerek yere düştü.
Salih S'nin ağır yaralandığı bölgeye çevredekilerin yardım çağrısında bulunmasının ardından jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine götürüldü.
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