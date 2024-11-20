Bursa'da Fabrikada Kimyasal Tepkime: 19 İşçi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Bursa'da Fabrikada Kimyasal Tepkime: 19 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Bursa\'da Fabrikada Kimyasal Tepkime: 19 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Bursa Orhangazi'deki iplik fabrikasında kimyasal tepkime sonucu 19 işçi hastaneye sevk edildi.

20.11.2024 14:50
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Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki bir iplik fabrikasında yaşanan kimyasal tepkime nedeniyle 19 işçi tedaviye alındı.

Gölyolu Harmansazı mevkisindeki yün iplik fabrikasının boyahane bölümünde kimyasal tepkime meydana geldi. Dumanla kaplanan fabrikada çalışan işçiler tahliye edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi yönlendirildi. Kimyasal reaksiyondan etkilenen 19 işçi, Orhangazi Devlet Hastanesi ve Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fabrikada bugün çalışmaya ara verildiği, ekiplerin incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.

Tesisin bağlı olduğu şirketten yapılan açıklamada, olayın fabrikanın boyahane sahasında yaşanan kimyasal reaksiyondan kaynaklandığı bildirildi.

Sızıntıdan etkilenen çalışanların, iş yeri hekimi ve hemşirelerin refakatinde ambulanslarla hastaneye sevk edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayın hemen ardından boyahane bölgesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış ve gaz sızıntısı kontrol altına alınmıştır. Çalışanlarımızın sağlık durumları yakından takip edilmekte olup, olaydan etkilenen çalışanlarımız tedbir amaçlı ayakta tedavi edilmektedir. İş güvenliği önlemlerimiz en üst seviyede olup, benzer durumların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirler alınacaktır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Fabrikada Kimyasal Tepkime: 19 İşçi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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