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Bursa'da Halasını Öldüren Sanığın Yargılanması Başladı

Bursa\'da Halasını Öldüren Sanığın Yargılanması Başladı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde halasını bıçakla öldürdüğü, babaannesini de ağır yaraladığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık, olay öncesinde evden uzaklaştırma kararı olduğu için babaannesinde kaldığını belirtti. Mahkemede savunma yapan sanık, halasının kendisiyle düzgün konuşmaması nedeniyle tartışma çıktığını ve bıçağı korkutmak için aldığını iddia etti. Babaanne ise torununun elindeki bıçağı almaya çalışırken yaralandığını ifade etti. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

16.05.2024 11:59
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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde halasını bıçakla öldürdüğü, babaannesini de ağır yaraladığı ileri sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Yiğit B. (30), olayda yaralanan babaannesi Sabriye B. ve taraf avukatları katıldı.

Olaydan sonra susma hakkını kullanan ve mahkemede ilk savunmasını yapan sanık Yiğit B, olay öncesinde hakkında evden uzaklaştırma kararı olduğu için birkaç aydır babaannesinde kaldığını anlattı.

Ölen halası Safiye Vardar'ın kendisiyle düzgün konuşmaması nedeniyle onu uyarması için eniştesiyle daha önce konuştuğunu dile getiren sanık Yiğit B, olay günü de bu sebeple babaannesinin evindeyken halasıyla aralarında tartışma çıktığını belirtti.

Bu sırada sinirle mutfaktan bıçağı aldığını aktaran sanık Yiğit B, "Halam banyoya girmişti. Banyo kapısına tekme atınca halam dışarı çıktı. Banyo ıslaktı. Bana doğru kaydığından elimdeki bıçak halamın göğsüne geldi. Ben halamı kasten öldürmedim. Bıçağı elime korkutmak için almıştım. Suçlamaları kabul etmiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti başkanının maktuldeki ve babaannesindeki yaralanmaların nasıl meydana geldiğini sorması üzerine Yiğit B, bunların, babaannesinin kendisinden bıçağı almaya çalışırken meydana geldiğini ileri sürdü.

Babaanne Sabriye B. ise kızının bıçakla yaralandığı anı görmediğini, kendisinin de torununun elindeki bıçağı almaya çalışırken yaralandığını belirterek, şikayetçi olmadığını ifade etti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Yiğit B. geçen yıl eylül ayında Demirtaş Sakarya Mahallesi'ndeki evde tartıştığı halası Safiye Vardar'ı (45) bıçaklayıp öldürmüş, babaannesi Sabriye B'yi de ağır yaralamıştı.

Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine giden polis, kaçan Yiğit B'yi Panayır Mahallesi'nde yakalamıştı. Yiğit B. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Davanın iddianamesinde, sanığın halası Vardar'a yönelik eyleminden dolayı "kasten öldürme" ve babaannesi Sabriye B'yi yaraladığı için de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA

Osmangazi, Bursa, Mahkeme, Olaylar, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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