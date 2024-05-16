Bursa'da inşaat işçisi en üst kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da inşaat işçisi en üst kattan düşerek hayatını kaybetti

Bursa\'da inşaat işçisi en üst kattan düşerek hayatını kaybetti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir inşaatta çalışan Muhammet Gök, dengesini kaybederek en üst kattan zemine düştü. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. İşçinin cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

16.05.2024 13:03
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çalıştığı 5 katlı inşaatın en üst katından yere düşen işçi hayatını kaybetti.

Akçalar Mahallesi Çiçek Sokağı'nda yapımı süren 5 katlı inşaatta çalışan Muhammet Gök (36), bir anda dengesini yitirerek en üst kattan zemine düştü.

İşçinin mesai arkadaşlarının yardım çağrısı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen işçinin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA

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