Bursa\'da inşaat işçisi en üst kattan düşerek hayatını kaybetti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çalıştığı 5 katlı inşaatın en üst katından yere düşen işçi hayatını kaybetti.
Akçalar Mahallesi Çiçek Sokağı'nda yapımı süren 5 katlı inşaatta çalışan Muhammet Gök (36), bir anda dengesini yitirerek en üst kattan zemine düştü.
İşçinin mesai arkadaşlarının yardım çağrısı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen işçinin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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