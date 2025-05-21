Bursa\'da Kaçak Etil Alkol Operasyonu

BURSA'da, polisin bir depoya düzenlediği operasyonda 4 bin 440 litre etil alkol ile üretiminde kullanılan 2 filtre tüpü ele geçirildi. Depo sahibi C.M.K. gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, Osmangazi ilçesinde C.M.K.'ye ait depoda, kaçak içki yapımında kullanılan etil alkol olduğu bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izin sonrası depoya baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda, 4 bin 440 litre etil alkol ile üretimde kullanılan 2 filtre tüpü ele geçirilirken, depo sahibi C.M.K. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.