Bursa\'da Kaçak Sigara Operasyonu

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kaçak sigara imalatı yapıldığı yönünde istihbarat aldı.

İş yerine yapılan operasyonda 2 bin 31 paket kaçak sigara, 66 paket nargile tütünü, 30 elektronik sigara ve 98 paket elektronik sigara kiti ele geçirildi.

Malzemelere el konulurken kaçak sigara sattığı belirlenen F.M.C. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.