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Bursa'da Kaçak Silah İmalatı Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Bursa'da Kaçak Silah İmalatı Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bursa'da kurusıkı tabancaları atış kabiliyeti kazandırarak satan 2 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve silah imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler, emniyete götürülerek sorguya alındı.

Bursa\'da Kaçak Silah İmalatı Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
25.01.2024 - 13:18,  Güncelleme: 13:18
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Bursa'da, kaçak silah imal ederek sattıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, kurusıkı tabancaların namlusunu açıp atış kabiliyeti kazandırdıktan sonra satan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibi tamamlayan polis ekipleri, şüpheliler Ö.A. ve M.A'nın Bursa Osmangazi ilçesindeki ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 13 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, çok sayıda fişek ve şarjör, 9 işlem görmüş kurusıkı namlusu, matkap ve silah imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bursa'da Kaçak Silah İmalatı Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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