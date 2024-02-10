Bursa'da Kadına Şiddet Sonucu Ölüm - Son Dakika
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Bursa'da Kadına Şiddet Sonucu Ölüm

Bursa\'da Kadına Şiddet Sonucu Ölüm

Bursa'da dini nikahla birlikte yaşadığı H.D.'ye şiddet uyguladığı iddiasıyla bıçaklanan Erol Kutlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kutlu'nun cenazesi, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

10.02.2024 18:51
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HAYATINI KAYBETTİ

Bursa'da, dini nikahla birlikte yaşadığı H.D.'ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle, kadının oğlu E.D. tarafından bıçaklanan Erol Kutlu, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kutlu'nun cenazesi, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Mehmet İNAN/ BURSA,

Kaynak: DHA

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