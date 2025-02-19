Bursa'da Kadınlara Özel Kahvehane Açıldı - Son Dakika
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Bursa'da Kadınlara Özel Kahvehane Açıldı

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Bursa'da yalnızca kadınların gidebildiği kahvehane, sosyal bir buluşma noktası haline geldi.

19.02.2025 11:46
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Bursa'da kadınlara özel kahvehane

-"Merak etme kocacığım kahvedeyim'

BURSA - Bursa'da sadece kadınların gidebildiği kadınlar kahvehanesi büyük ilgi görüyor. 1,5 ay önce açılan ve kısa sürede müdavimlerini kazanan kahvehane sadece kadınlar oyun oynayıp örgü örebiliyor. Yakınında çocuk parkı ve okul olması nedeniyle kadınların uğrak noktalarından biri haline gelen kahvehanenin ünü ise tüm Bursa'ya yayılmış durumda.

Kadınların kim zaman örgü örüp sohbet ettiği kimi zaman ise oyun oynayıp kahve çay içtiği kahvehanenin 49 yaşındaki kadın işletmecisi Filiz Günhan, "Emekli oldum. Hayalim vardı ve hayalimi gerçekleştirdim. Herkesten olumlu dönüşler aldım. Herkesin tepkisi çok güzeldi. Kadınların kendilerine zaman ayırmaya ihtiyacı olduğunu hissettim. Kadınlar eşleri gidince yalnız kalıyordu. Ben de böyle bir yer açsam diye düşündüm. Şimdi Altın günleri ve doğum günlerinde çevredeki bayanların çoğu geliyor. Burası onlar için güzel zaman geçirdikleri bir mekan oldu" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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