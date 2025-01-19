Bursa\'da Kafa Kafaya Çarpışma: 3 Yaralı

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BURSA'da hafif ticari araç ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye mahallesi 1'inci Köprülü sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta seyir halinde olan İsmail İ. (37) yönetimindeki 16 AYM 182 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Muhammet Emin C. (31) yönetimindeki 16 BCH 949 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet köprüye çarparak durabildi. Kazada iki aracın sürücüleri ve hafif ticari araçta bulunan Tarık İ. (47) yaralandı.

İhbar üzerin olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),