Bursa\'da Karbonmonoksit Gazından Zehirlenme

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ayhan (53) ve Nurten M. (44) çifti, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 04.00 sıralarında kırsal Karakadı Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Kömür sobasını yakıp uyuyan Ayhan ve Nurten M. çifti, sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Eşinin öksürük sesini duyarak, güçlükle uyanan Ayhan M., odadaki dumanı görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla eve sağlık ekibi sevk edildi. Çift, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.