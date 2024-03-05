Bursa\'da Kardeşini Av Tüfeğiyle Vuran Sanığın Yargılanması Başladı

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Bursa'nın Kestel ilçesinde meyve bahçesinde tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle vurarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Selami Kurt, olayda hayatını kaybeden Şaban Kurt'un yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanık, kardeşiyle aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını dile getirdi.

Olay günü Yenişehir ilçesine maaşını çekmek için gittiğini, alkol alan kardeşinin kendisini defalarca arayarak küfür edip yerini sorduğunu ileri süren sanık, bu nedenle eve değil tarlasına gittiğini, akşam vakti olunca da gelmeyeceğini düşünerek kardeşine yerini söylediğini anlattı.

Tüfeğini her zaman yanında bulundurduğunu belirten Kurt, "Saat 21.30 civarı kardeşim tarlaya beyaz bir araçla geldi. Hava karanlıktı. Onun geldiğini görünce kamyonetimin ışıklarını yaktım. Araçtan inince baktım elinde tüfek var. Bana doğrultunca ben de ona ateş ettim." dedi.

Sonrasında kardeşini göremediğini ve muhtarı yanına çağırdığını aktaran sanık, kardeşinin öldüğünü karakolda öğrendiğini ifade etti.

Kurt, kardeşinin alkol aldığı zamanlarda kendisini tehdit ettiğini ancak sonrasında özür dilediği için şikayetçi olmadığını sözlerine ekledi.

Maktulün kızları Çağla ve Yelda Kurt ise şikayetçi olduklarını belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi.

Müştekilerin sanığa tepki göstermesi nedeniyle duruşmaya izleyicisiz devam edildi.

Tanıkları dinleyen heyet, sanığın tutukluluğun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Geçen yıl 7 Eylül'de Kestel ilçesi Seymen Mahallesi'nde yaşanan olayda, ihbar üzerine bölgedeki şeftali bahçesine giden jandarma ekipleri, Şaban Kurt'un (55) tüfekle vurularak öldürüldüğünü belirlemişti. Maktulün olaydan önce tartıştığı ağabeyi Selami Kurt gözaltına alınmış, sonrasında tutuklanmıştı.