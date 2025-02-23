Bursa'da kartpostallık kar manzarası
BURSA - Bursa'da kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu. Bu güzel manzara böyle görüntülendi.
Bursa'da aralıklara devam eden kar yağışının dinmesinin ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Şehrin yüksek yerlerinden Ulucami ve Uludağ'ın muhteşem görüntülerine yamaçlardaki rengarenk evler eşlik etti. Bu güzel manzara havadan görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Kartpostallık Kar Manzarası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?