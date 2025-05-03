Bursa\'da Kauçuk Fabrikasında Yangın

BURSA'da kauçuk fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Depo kullanılamaz hale geldi.

Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Eflatun Caddesi'nde faaliyet gösteren kauçuk fabrikasının deposunda, saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören işçilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin 1 saat süren çalışması sonrasında söndürülürken, depo kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.