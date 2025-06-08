Bursa\'da Kayıp Çocuk İçin Arama Devam Ediyor

Orhaneli ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi'nde yaşayan ve ilçe merkezindeki Hacı Mustafa Öden İmam Hatip Ortaokulu'nda taşımalı sistemle eğitim gören 8'inci sınıf öğrencisi Burak Koçak, 5 Haziran'da sabah saatlerinde okula gitmek için evden ayrıldı.

Koçak'ın mahalle meydanından kalkan servise binmediğini ve okula gitmediğini öğrenen aile, akşam saatine kadar eve dönmeyince çevrede arama yaptı. Mahallenin çıkışındaki Altıntaş İlkokulu'nun bahçesindeki barakada, Koçak'a ait okul çantasını bulan aile, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

100 KİŞİLİK EKİP ARIYOR

Koçak'ı arama çalışmaları, AFAD, JAK, jandarma, deniz polisi dalgıç ekibi, UEDAŞ, Yıldırım Belediyesi AKE, NAK, UMKE, ANDA, İNDAK, MAGDER, İHH, KUMDAK'tan oluşan 100 kişilik ekiple yürütülüyor. Dron, 5 arama köpeği ve 16 araçla Altıntaş Mahallesi çevresindeki bölgeyi tarayan ekipler, Burak Koçak'a ait ize ulaşmaya çalışıyor.

Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna ile Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

AİLE, BİR GÜN ÖNCE BURAK'IN TIRAŞINI BEĞENMEYİNCE SAÇLARINI KESMİŞ

Kaybolmadan bir gün önce, Burak'ın bayram tıraşı olmak için arkadaşlarıyla birlikte mahalledeki bir berbere gittiği öğrenildi. Ancak yaptırdığı saç modelini beğenmeyen annesi Hanife Koçak (50) ve amcasının, 'Oğlum neden düzgün tıraş olmadın?' diyerek tepki gösterdiği, ardından evdeki tıraş makinesiyle Burak'ın saçlarını tamamen kestikleri belirtildi. Ailesiyle yaşadığı bu olayın ardından Burak'ın psikolojik olarak olumsuz etkilendiği öne sürüldü.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Burak'ın saç modelini gösterdiği cep telefonuyla kaydedilen görüntüleri ve kaybolduğu sabah sırt çantasıyla yürüdüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

BABASI 3 YIL ÖNCE ÖLMÜŞ

Burak Koçak'ın babası Bekir Koçak'ın (70), 2022 yılında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği, annesi Hanife Koçak'ın ilk evliliğinden 1 kızı, babası Bekir Koçak'ın ise ilk evliliğinden 2 çocuğu olduğu, Burak'ın ise çiftin tek ortak çocukları olduğu öğrenildi.

ANNE KOÇAK YAŞANANLARI ANLATTI

Oğlu Burak'ın kaybolduğu gün ve öncesinde yaşananları DHA muhabirine anlatan Hanife Koçak, "Burak'ı saat 07.15'te okula ben gönderdim ve evden çıktı. Burak'ın kayıp olduğunu, müdürünün bizi çağırması üzerine okula giderek öğrendik. Eve gelir diye bekledik ancak gelmeyince jandarmaya haber vererek oğlumu aramaya başladık. Burak konuşkan bir çocuk değil, sakin ve içine kapalı bir çocuktur. Daha önce evden habersiz ayrıldığı olmamıştı. Burak, babası olmadığı için bana düşkündür. Burak'ı amcasıyla birlikte ikaz ettik. 'Saçını neden böyle yaptın oğlum?' dedik. Okul müdürü bizi, Burak'ın pimi çıkmış olan yangın tüplerini tamir etmek için boşalttığından dolayı okula çağırmıştı. Bu konudan dolayı ona biraz kızdık, ancak kendisini dövmedik. Saç tıraşından dolayı saçlarını tıraş makinesiyle kestik. O da herhalde bu duruma üzülmüştür. Ablaları da burada. Burak gelmiş olsa veya görseler, mutlaka haber verirlerdi. Burak, makine mühendisi olmak istiyordu. 8'inci sınıf öğrencisi ve dersleri iyi olan bir çocuktu. Nereye gittiğini bilmiyorum. Mahallemizdeki ilkokulun kömürlüğünde, arkadaşları çantasını bulmuşlar. Üzerinde okul kıyafetleri ve başında şapkası varmış" diye konuştu.