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Bursa'da market yangını: Hasar oluştu - Son Dakika
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Bursa'da market yangını: Hasar oluştu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan bir markette çıkan yangında, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonucunda marketteki ürünler kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa\'da market yangını: Hasar oluştu
15.12.2023 - 22:41,
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Bursa'da bir markette çıkan yangında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Çevre Yolu Caddesi'nde faaliyet gösteren bir markette, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında marketteki ürünler kullanılamaz hale geldi.

Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet Mahallesi, Osmangazi, İtfaiye, Bursa, Son Dakika

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