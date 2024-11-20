Bursa\'da Mobilya Fabrikasında Yangın: 90 Personel ile Müdahale Devam Ediyor

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90 PERSONEL VE 25 ARAÇ İLE ALEVLERE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde saat 22.00 sıralarında koltuk ve sandalye üretimi yapan mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor. Söndürme çalışmalarında 90 personel ile 25 araç görev yapıyor.

Barış YILMAZ/ Yiğithan HÜYÜK/ BURSA,