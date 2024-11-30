Bursa\'da Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde bulunan mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın saat 12.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Babacan Caddesi üzerinde bulunan bir mobilya imalathanesinde sobadan sıçrayan kıvılcımların talaşları tutuşturmasıyla meydana geldi. Dumanı fark eden çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturmaya başlatıldı.