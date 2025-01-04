Bursa'da Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı

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1) BURSA'DA, MOBİLYA İMALATHANESİNİN ÇATI KATINDAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı mobilya imalathanesinin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ağaç İşleri Sanayisi 26'ncı Mobilya Sokak üzerinde faaliyet gösteren 3 katlı mobilya imalathanesinin çatı katında çıktı. Duman yükseldiğini gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın ise itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında, imalathanenin çatı katında hasar meydana geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.