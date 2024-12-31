Bursa\'da Motosiklet Kazası: 2 Kişi Ağır Yaralandı

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BURSA'da vince arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen motosiklet, aynı yöne giden TIR'a arkadan çarptı. Kazada, motosikletteki İbrahim Demirel (21) ile Ramazan Yalçın (26) ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından vinç sürücüsü göz altına alındı.