Bursa'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Bursa\'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti
26.07.2025 12:01
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Serdar Acar, otomobile çarparak hayatını kaybetti. Ailesi adalet talep ediyor.

BURSA'da, sürücüsünün yolun karşı şeridine park etmek istediği otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Serdar Acar (26), hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü Onur Ö. (36), konutu terk etmeme şartıyla serbest bırakıldı. Oğlunun evlilik hazırlığı yaptığını belirten Fatma Acar (51), "Ben ona düğün yapacaktım. Ama o düğünü, kazada öldüğü ayın 11'de oğluma yaptım. Çok güzel bir düğün yaptım, gömdüm oğlumu toprağa. Ben adalet istiyorum, çocuğumun hakkını istiyorum" dedi. Her gün gittiği nişanlısının mezarının başında gözyaşı döken Merve Güneş ise Serdar Acar'ı, nişan yaptıkları 11 Temmuz'un yıl dönümünde toprağa verdiğini söyledi.

Kaza, 11 Temmuz günü Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Caddesi'nde meydana geldi. Babasıyla birlikte çalıştığı inşaata gitmek için yola çıkan Serdar Acar'ın kullandığı motosiklet, simit almak için karşı şeride park etmek isteyen Onur Ö.'nün (36) kullandığı 34 CDA 812 plakalı otomobile çarptı. Başında kask bulunan Acar, motosikletten fırlayıp, metrelerce savruldu. Yaralanan Acar, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen aynı gün hayatını kaybetti.

Güvenlik kamerası yansıyan kaza sonrası polis tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Onur Ö., ifadesinde, "Sabah iş yerime giderken simit almak istedim. Simit satan iş yeri sol tarafımda olduğu için sinyal verdim. Gelen olmadığını fark edince dönüş yapmak istedim. İsmini daha sonra öğrendiğim Serdar Acar, bu sırada motosikletiyle anlayabildiğim kadarıyla hızlı bir şekilde karşı istikametten gelip aracıma çarparak yaralandı. Yardımına koştum. Öldüğünü öğrenince çok üzüldüm" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur Ö., tutuklanma talebiyle çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce, konutu terk etmemesi koşulu ile serbest bırakıldı.

'ŞÜPHELİNİN SERBEST KALMASI KAMU VİCDANINI YARALAMIŞTIR'

Acar ailesinin avukatı Büşra Cansu Budak, "Olay yerine gelip ilk rapor tutan polis memurlarının trafik kazası tespit tutanağına göre asli kusurlu olan tarafın araç sürücüsü olan Onur Ö. olduğu belirtilmiş. Dosya içerisinde mevcut kamera kayıtlarına göre sinyal vermediği açık bir şekilde belli olan şüpheli, görüşünü engelleyecek herhangi bir engel bulunmamasına rağmen aracını bir anda sol tarafa çevirmesi sonucu gencecik bir kişinin hayatını sonlandırması sonucunda ölüme neden oldu. Mevcut uygulamalarda basit bir yaralama suçundan dahi kişiler tutuklanırken toplumsal infiale sebebiyet verecek şekilde ölüm sonrası şüphelinin serbest kalması kamu vicdanını yaralamıştır" ifadelerini kullandı.

'OĞLUMA DÜĞÜN YAPACAKTIM'

Oğlunu toprağa verdikleri günün kendileri için 2'nci bir yıkım olduğunu belirten Serdar Acar'ın annesi Fatma Acar, "Diyecek bir şey bulamıyorum aslında. Bizi dün gene bir daha öldürdüler, ona ev hapsi verdikleri için. Çocuğumu biz tekrardan gömdük. Adalet istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Hapse girmesini istiyorum. Ben oğluma düğün yapacaktım ama ben ayın 11'de oğluma düğün yaptım. Çok güzel bir düğün yaptım, gömdüm oğlumu toprağa. Ben adalet istiyorum, çocuğumun hakkını istiyorum" diye konuştu.

'BÜTÜN HAYALLERİMİZ SUYA DÜŞTÜ'

Serdar Acar'ın nişanlısı Merve Güneş ise Serdar Acar'ı, nişan yaptıkları 11 Temmuz'un yıl dönümünde toprağa verdiğini söyledi. Güneş, "Biz 1 senedir nişanlıyız, 4 senedir de tanışıyoruz. Nişanlanalı 1 sene oldu. Tam 1 sene olduğu gün sevdiğimi toprağa verdim. Yani bizim çok hayallerimiz vardı, bütün eşyalarımız düğün tarihimiz hazırdı. Seneye yazın düğünümüz olacaktı. Yani bizim bütün hayallerimiz suya düştü. Ben sevdiğimi toprağa verdim" dedi.

'SEVDİĞİMİN KANI YERDE KALMASIN'

Nişanlısının mezarı başında gözyaşı döken Güneş, kazaya neden olan sürücüye verilen ev hapsi kararına anlam veremediğini dile getirerek, "O zaman önüne gelen herkes öldürsün, 15 gün hapis yatsın, sonra ev cezasına çarpıtılsın. Yani bu çok saçma bir şey. Ben adalet istiyorum, sevdiğimin kanı yerde kalmasın. Yani cezasını çeksin istiyorum. Bizim bütün hayallerimiz yarım kaldı. Sürücünün görüş mesafesi açık, hiçbir şekilde önüne engel olan bir şey yok. Sinyal vermesi gerektiği yerde sinyal vermiyor" ifadelerini kullandı.

'BENİM HER ŞEYİM GİTTİ'

Acı haberi hastaneden öğrendiklerini söyleyen baba Dursun Acar (53) da "Olay günü birlikte çalıştığımız oğlum geç kaldığı için yolunu gözlüyordum. Bu sırada eşim telefon açıp bana, 'Hastane polisi arıyor oğlunuz kaza geçirdi, yaralı olarak hastaneye gitti' dedi. Maalesef çok üzücü bir haber aldık, oğlumun hayatını kaybettiğini öğrendik. Bizim hayatımız, benim her şeyim gitti. Kazanın ardından adliyeye gittik. Tutuklandığını düşündüğümüz sanık maalesef ev hapsindeymiş" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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