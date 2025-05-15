Bursa'da Obeziteyle Mücadele İçin Sağlıklı Yaşam Projesi - Son Dakika
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Bursa'da Obeziteyle Mücadele İçin Sağlıklı Yaşam Projesi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, 'Adım At Gülümse, Sağlığını Önemse' projesi kapsamında BTSO Mutfak Akademi'de enginarlı fit salata hazırlayarak obeziteye karşı farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirttiler.

15.05.2025 18:18  Güncelleme: 20:13
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(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Adım At Gülümse, Sağlığını Önemse" projesi kapsamında BTSO Mutfak Akademi'de eşi Seden Bozbey ile birlikte mutfağa girerek enginarlı fit salata yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ve dünyada son yıllarda önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelen obeziteyle mücadele etmek ve sağlıklı yaşama dikkati çekmek amacıyla Adım At Gülümse, Sağlığını Önemse projesini hayata geçirdi.

Proje ile sadece kent merkezinde değil, dağ köylerinden mahallelere, okullardan kamu kurumlarına kadar geniş bir alanda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Diyetisyenler, fizyoterapistler, eğitmenler ve gönüllülerle yürütülen çalışmalar aracılığıyla, bilgiye erişimi artırmak ve harekete geçilmesini sağlamak hedefleniyor.

Proje kapsamında Başkan Bozbey ve eşi Seden Bozbey, mutfak önlüklerini takıp BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile birlikte mutfağa girdi. BTSO Mutfak Akademi'de usta şefler Barış Uysal ve Şenol Eralp rehberliğinde, hem lezzetli hem de sağlıklı bir alternatif olan enginarlı fit salata hazırlayan Bozbey çifti, mutfaktaki yetenekleriyle usta şeflerden tam not aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak halk sağlığına büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Bozbey, "Projenin gerçekleşmesine önemli katkılar sunan değerli eşim Seden Bozbey ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile birlikte keyifli ve anlamlı bir etkinlikte bir araya geldik. Sağlıklı yaşamın önemine dikkati çekmek amacıyla BTSO Mutfak Akademi'de mutfağa girdik. Usta şeflerimizin eşliğinde enginarlı fit salata hazırladık. Bu etkinlikle; dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve bilinçli yaşam tarzı alışkanlıklarının obeziteyle mücadelede ne denli etkili olduğunu bir kez daha vurgulamış olduk. Sağlıklı bireylerden oluşan sağlıklı bir toplum için hep birlikte adım atmaya devam edeceğiz" dedi.

Obezitenin, sadece bireysel bir sağlık sorunu değil; çağın en yaygın halk sağlığı problemlerinden biri olduğunu söyleyen Seden Bozbey ise yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları ve hareketsizlik gibi etkenlerle giderek artan sorunun, çocukları da tehdit ettiğini belirtti.

Sağlıklı bir bedenin, sağlıklı bir toplumun temeli olduğunu kaydeden Sedef Bozbey, "Bu nedenle Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı ve hayata geçirilmesine katkı sunduğum Adım At Gülümse, Sağlığını Önemse projesini çok değerli buluyorum. Kadınlar olarak yalnızca ailemizin değil, toplumun sağlığını ve geleceğini de şekillendiren bir güce sahibiz. Bizler sağlıklı yaşamın temellerini atıyor, çocuklarımıza ve çevremize farkındalığı taşıyoruz. Obeziteyle mücadelede de sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaşmasında da kadınların liderliği belirleyicidir. Obeziteye karşı verdiğimiz bu mücadele, yaşam kalitemizi artıracak, çocuklarımıza daha sağlıklı bir yarın bırakmamızı sağlayacaktır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Mustafa Bozbey, Güncel, Sağlık, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Obeziteyle Mücadele İçin Sağlıklı Yaşam Projesi - Son Dakika

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