Bursa\'da Orman Yangını!

YANGIN MANGAL ATEŞİNDEN ÇIKMIŞ

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Dönmez Mahallesi'ndeki meşe ağaçlarının da bulunduğu ormanda saat 12.30 sıralarında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının bağ evinde yakılan mangal ateşinin otluk alana sıçramasıyla çıktığı öğrenildi. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Harun Nazlı ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),