Bursa'da Orman Yangını: Ekipler Mücadele Ediyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken, Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi yakınlarında da orman yangını çıktı. Saat 17.30 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle büyürken, ihbarla bölgeye Büyükşehir Belediyesi, Kestel Belediyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile AFAD görevlileri sevk edildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ederken, vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK (Bursa),