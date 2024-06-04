KISMEN KONTROL ALTINDA: Bursa'da çıkan yangın 3,5 saat sonra kısmen kontrol altına alındı

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KISMEN KONTROL ALTINDA

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kızılçam ormanında çıkan yangın, karadan ve havadan müdahale ile 3,5 saat sonra kısmen kontrol altına alındı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da bölgeye giderek söndürme çalışmalarını yerinden takip ediyor. 4 uçak, 4 helikopter, 101 araç ve 350 personelle yangına müdahalenin aralıksız sürdüğünü belirten Vali Demirtaş, "Yangını bu akşam kontrol altına alabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.