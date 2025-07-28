Bursa'da Orman Yangını Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bursa'da Orman Yangını Şüphelisi Tutuklandı

28.07.2025 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'daki orman yangınıyla ilgili tutuklanan Ufuk A, ifadesinde yangını anlık bir kararla yaktığını söyledi.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında devam eden orman yangınıyla ilgili tutuklanan şüphelinin ifadesine ulaşıldı.

Bursa Valiliğince geçmişte FETÖ ile bağlantısı nedeniyle hakkında işlem yapıldığı açıklanan Ufuk A. (30) savcılıktaki ifadesinde, astsubay olarak görev yaparken Nisan 2019'da FETÖ üyesi olmaktan gözaltına alındığını, tedbiren görevinden uzaklaştırıldığını, 2021'de de meslekten kesin olarak ihraç edildiğini anlattı.

Psikolojik sorunlarının olduğunu, psikiyatri ilaçları kullandığını öne süren zanlı Ufuk A, ailesiyle de arasının kötü olduğunu iddia etti.

Ufuk A, 03 HK 184 plakalı aracın kendisine ait olduğunu, bu pikabı 2 hafta önce aldığını belirterek, 27 Temmuz'da saat 21.30 sıralarında daha önceden çalıştığı Harmancık-Bursa kara yolunda bulunan akaryakıt istasyonundan 2 adet 5'er litrelik su aldığını ifade etti.

Pet şişedeki suları boşalttıktan sonra kesim motorunda kullanmak üzere 10 litre benzin aldığını ileri süren Ufuk A, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Benim amacım orada çalışan görevlilere yardım etmektir. Benzin aldıktan sonra Çakmak Mahallesi'ne yangın söndürme çalışmalarına yardım etmek için gittim. Burada yardıma ihtiyaç olmayacağını anladığımda Harmancık merkezden dönüş yoluna girdim. Kışmanlar köy yoluna girdiğimde bir anlık ruh haliyle yolun kenarında bulunan ormanlık alanı yakmak istedim. Aynı zamanda köydeki ortamın karışmasını, köy sakinleri arasında kargaşa çıkmasını anlamsız bir karışıklık olmasını istedim. Aracımdan indim. Saat hatırladığım kadarıyla 22.30 sıralarıydı. Yol kenarından ormanlık alan içerisine 10 metre ilerledim. Bu ağaçlar hatırladığım kadarıyla çam ağaçlarıydı. Arabadan aldığım bir adet 5 litrelik bidondaki benzini ağaçların dibine döktüm, diğer bidon arabada kaldı, daha sonra çakmağı çaktım. Bu esnada bir anda ortalık alev aldı, ne olduğunu anlayamadım. Sağ cebimde bulunan telefon alevler arasına düştü. Korkarak olay yerinden kaçtım."

"Olaydan sonra eve gittim"

İfadesinde sol el ve sol ayak bileğinde yanıklar oluştuğunu anlatan Ufuk A, şunları kaydetti:

"Bir anlık ruh haliyle ve gafletle bu olayı gerçekleştirdim. Olaydan sonra eve gittim. Ben tek başıma yaşarım. Benim terör örgütüyle bağlantım yoktur. Bu eylemi yaparken herhangi bir terör örgütünden talimat almadım. Bu eylemden ötürü çok pişmanım. Tamamen kendi başıma aldığım kararla bu eylemi gerçekleştirdim. Bursa'nın diğer yerlerinde meydana gelen yangınları birilerinin yapıp yapmadığını bilmiyorum. Birileri yapmış ise de ben bunları tanımıyorum. Kimseyle irtibatım yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul ediyorum."

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak mahalleleriyle Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi ve Büyükorhan ilçesinin Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmiş, yangına ilişkin Ufuk A. gözaltına alınmıştı. Zanlı Ufuk A, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Orman Yangını, Harmancık, Orhaneli, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Çevre, bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Orman Yangını Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye hükümeti: Süveyda’dan 150 bin kişi tahliye edildi, Dürzi lider özerklik istiyor Suriye hükümeti: Süveyda'dan 150 bin kişi tahliye edildi, Dürzi lider özerklik istiyor
Trump, AB ile ’yüzde 15’lik gümrük vergisi konusunda’ anlaştıklarını duyurdu Trump, AB ile 'yüzde 15'lik gümrük vergisi konusunda' anlaştıklarını duyurdu
CHP’li Öztürk’ten Bursa yangını iddiası: Başlangıç noktasında benzin kokusu vardı CHP'li Öztürk'ten Bursa yangını iddiası: Başlangıç noktasında benzin kokusu vardı
Başkandan en acı paylaşım: Artık tamamen küle döndü Başkandan en acı paylaşım: Artık tamamen küle döndü
’FETÖ’den ihraç edildi’ iddiası Bursa’daki yangın bölgesinde benzin bidonuyla yakalandı 'FETÖ'den ihraç edildi' iddiası! Bursa'daki yangın bölgesinde benzin bidonuyla yakalandı
Hamas Lideri: Katliamlar sürerken İsrail ile müzakerelere devam etmek anlamsız Hamas Lideri: Katliamlar sürerken İsrail ile müzakerelere devam etmek anlamsız
Yem makinesine düşen adam hayatını kaybetti Yem makinesine düşen adam hayatını kaybetti
Bakan Yılmaz Tunç: Bursa yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı Bakan Yılmaz Tunç: Bursa yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı
Beyoğlu’nda dolmuş otobüse çarptı 5 kişi yaralandı Beyoğlu'nda dolmuş otobüse çarptı! 5 kişi yaralandı
Orman yangınlarında son durum: 3 ilde 4 yangın sürüyor Orman yangınlarında son durum: 3 ilde 4 yangın sürüyor
Galatasaray Donnarumma’ya teklif yaptı İşte aldığı yanıt Galatasaray Donnarumma'ya teklif yaptı! İşte aldığı yanıt

20:15
Bursa’da ormanı yakan FETÖ bağlantılı Ufuk Aytekin tutuklandı
Bursa'da ormanı yakan FETÖ bağlantılı Ufuk Aytekin tutuklandı
19:33
ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer, ’uyuşturucu temini’ ve ’öldürmeye teşebbüs’ suçlamalarıyla tutuklandı
ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer, 'uyuşturucu temini' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla tutuklandı
17:36
İbrahim Tatlıses’ten kızı Dilan Çıtak’ın karıştığı skandala ilk tepki: Çok şey var zaten
İbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak'ın karıştığı skandala ilk tepki: Çok şey var zaten
17:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman yangınlarında sabotaj ve kasıtlar da var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman yangınlarında sabotaj ve kasıtlar da var
09:35
DEM Parti’nin Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri belli oldu
DEM Parti'nin Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri belli oldu
09:28
26 ilde yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
26 ilde yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
09:25
’Kaç saattir çalışıyorsunuz’ sorusuna yangın söndürme gönüllüsünden mest eden yanıt
'Kaç saattir çalışıyorsunuz?' sorusuna yangın söndürme gönüllüsünden mest eden yanıt
09:25
İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Burak Korzay tahliye edildi
İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Burak Korzay tahliye edildi
09:12
Uçaklar peş peşe kalkıyor Süper Lig devi 4 transfer birden yapıyor
Uçaklar peş peşe kalkıyor! Süper Lig devi 4 transfer birden yapıyor
09:00
Süper Lig’e hoş geldin N’Koudou İşte yeni takımı
Süper Lig'e hoş geldin N'Koudou! İşte yeni takımı
08:58
Babası YKS çıkışı çiçeklerle karşılamıştı Şimdi ’’Kim Milyoner Olmak İster’’ kazancıyla konuşuluyor
Babası YKS çıkışı çiçeklerle karşılamıştı! Şimdi ''Kim Milyoner Olmak İster?'' kazancıyla konuşuluyor
08:41
Gıda işletmelerinde ’karekod’ dönemi Bugün başladı, kullanmayana ceza var
Gıda işletmelerinde 'karekod' dönemi! Bugün başladı, kullanmayana ceza var
08:25
Google’dan Kahramanmaraş depremi itirafı
Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
08:19
Galatasaray Donnarumma’ya teklif yaptı İşte aldığı yanıt
Galatasaray Donnarumma'ya teklif yaptı! İşte aldığı yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2025 20:49:21. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Orman Yangını Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.