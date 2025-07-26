Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki orman yangınına yakın mahallelerden hoparlörle anonsla vatandaşlardan destek istenirken, yangın nedeniyle Harmancık ilçesinde elektrikler kesildi. Söndürme çalışmaları devam eden yangın hakkında konuşan Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, "Yangına en yakın yerleşim yeri 10 kilometre uzaklıktaki Yakuplar Mahallesi. Yangın, büyük bir yangın ve müdahale sürüyor dedi.
Haber-Kamera: (Bursa),
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Orman Yangınına Çağrı - Son Dakika
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