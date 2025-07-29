1)BURSA'DAKİ ORMAN YANGINI 4'ÜNCÜ GÜNÜNDE;HELİKOPTERLER İÇİN GÖLET OLUŞTURDULAR
Bursa'daki orman yangını 4'üncü gününde; yanan alanlar dronla görüntülendi (7)
Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına vatandaşların desteği sürüyor. Orhaneli-Harmancık yolu arasında iş makineleri ile kazarak çukur oluşturdukları alanın üstünü brandayla kaplayan vatandaşlar, su tankerleri ve hortumlarla çukuru suyla doldurup, yangın söndürme helikopterleri için gölet oluşturdu. Gölet ve helikopterlerin buradan su aldığı anlar, DHA muhabirleri tarafından görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Orman Yangınına Gölet Desteği - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?