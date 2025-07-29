Bursa'da Orman Yangınına Gölet Desteği

1)BURSA'DAKİ ORMAN YANGINI 4'ÜNCÜ GÜNÜNDE;HELİKOPTERLER İÇİN GÖLET OLUŞTURDULAR

Bursa'daki orman yangını 4'üncü gününde; yanan alanlar dronla görüntülendi (7)

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına vatandaşların desteği sürüyor. Orhaneli-Harmancık yolu arasında iş makineleri ile kazarak çukur oluşturdukları alanın üstünü brandayla kaplayan vatandaşlar, su tankerleri ve hortumlarla çukuru suyla doldurup, yangın söndürme helikopterleri için gölet oluşturdu. Gölet ve helikopterlerin buradan su aldığı anlar, DHA muhabirleri tarafından görüntülendi.