Bursa'da Ormandaki Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Bursa'da Ormandaki Yangın Kontrol Altına Alındı

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Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsünde çıkan yangın, 4 uçak, 4 helikopter, 74 arazöz, 24 iş ve hizmet makinesi ve 217 personel ile müdahale edilerek kısmen kontrol altına alındı. Vali Demirtaş, yangının tehlikeyi geride bıraktığını belirtti ve soğutma çalışmalarının sabaha kadar devam edeceğini söyledi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

30.06.2024 21:03
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VALİ DEMİRTAŞ: TEHLİKEYİ GERİDE BIRAKTIK

Bursa'da, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) kampüsünün de içinde olduğu ormandaki yangını kontrol altına alma çalışmaları 4 uçak, 4 helikopter, 74 arazöz, 24 iş ve hizmet makinesi ve 217 personel ile devam ederken, 6 saat sonra kısmen kontrol altına alındı. Kurulan kriz merkezinde çalışmaları yerinde takip eden Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, yangının kısmen kontrol altına alındığını açıkladı. Vali Demirtaş, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

'BİNE YAKIN PERSONELLE MÜDAHALE EDİLDİ'

"Yangın 14.30'da başladı. Yaklaşık olarak sahada 150 araç, bine yakın personelle hem havadan hem karadan söndürme çalışmalarımız çok ciddi anlamda devam ediyor. 4 uçağımız ve 4 tane de helikopterimiz bulunmakta. Soğutma çalışmalarına daha da hala devam edeceğiz. Şu an yangının ilerlemesi durduruldu. Kontrol altına alınması için çalışmalarımız devam ediyor. ve soğutma çalışmalarına da başladık. Şu an yangınla ilgili inşallah tehlikeyi geride bıraktık diye düşünüyoruz. Şu an kısmen kontrol altında. İnşallah bu soğutma çalışmalarını da bitirdikten sonra daha da rahatlayacağız diye düşünüyorum."

'SOĞUTMA ÇALIŞMALARIMIZ SABAHA KADAR DEVAM EDECEK'

Söndürme çalışmaları ile ilgili Orman ve İçişleri Bakanlarına sürekli bilgi verdiklerini söyleyen ve yangının yayılmasındaki en önemli etkenin şiddetli rüzgar olduğunu belirten Demirtaş, "En büyük etken rüzgardı. Araçlar ve arkadaşlarımız sağ olsunlar çok aktiflerdi ama çok şiddetli bir rüzgar vardı. Bu şiddetli rüzgar tabii sürekli yangının daha ileri safhalara yayılmasına neden oldu. Ama çok şükür, arkadaşlarımızın çok gayretli çalışmalarıyla, şu an yangın kontrol altına alınmış diyebiliriz. Hem bir taraftan Orman Bakanımız hem İçişleri Bakanımız bu yangınla ilgili her safhasını takip ettiler. Her 10-15 dakikada bir onlara bilgi verdik. İnşallah bugün sabaha kadar soğutma çalışmalarımız devam edecek. Hem karadan hem de havadan, gece karanlık çökene kadar bu havadan soğutma çalışmalarımız devam edecek" dedi.

'700 DÖNÜMDE ETKİLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi ile ilgili incelemelerin devam ettiğini söyleyen Vali Demirtaş, "Yaklaşık 700 hektar civarında olduğunu düşünüyoruz ama tabii hepsi yanmadı. 700 dönüm yani tahmin ediyorum, bundan daha az olduğunu düşünüyoruz. Her taraf yanmadı tabii parça parça yanıyor. Bunu tam şu an söylemek biraz imkansız. Daha sonraki yapacağımız çalışma da ortaya çıkaracağız. İncelememiz devam ediyor. Araştırmamız devam ediyor. İnşallah arkadaşlarımız bir sonuca varırlarsa kamuoyuyla paylaşacağız" diye konuştu.

'ÖĞRENCİLERİMİZ YARIN YURTLARINA DÖNECEK'

Kampüs içerisinde yer alan hastane ile ilgili bir sıkıntının söz konusu olmadığını, öğrenci yurtlarının da boşaltıldığını söyleyen Vali Demirtaş, "Şu an bir risk kalmadı. Araştırma hastanesiyle ilgili bir sıkıntımız kalmadı. Sadece tedbiren biliyorsunuz. Yukarıdaki arkadaşlarımızı boşaltmıştık. Onları diğer yurtlarımıza gönderdik. Diğer yurtlarımızda onlara yer ayarlandı. Hem kız öğrencilerimiz için hem de erkek öğrencileri için şu an. Onunla da ciddi bir sıkıntımız kalmadı. Ama bugün öğrenci arkadaşlarımız, gençler orada kalacaklar. Yarın inşallah bir sıkıntı kalmazsa öğrencilerimizi tekrar yurtlarına alacağız" ifadelerini kullandı.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yangının çıkış nedeniyle ilgili ise Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "30.06.2024 günü ilimiz Nilüfer ilçesinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıkan yangınla ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Denizhan KARAHANCI- Yiğithan HÜYÜK- Memet Can YEŞİLBAŞ/BURSA,

Bursa\'da Ormandaki Yangın Kontrol Altına Alındı
Kaynak: DHA

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