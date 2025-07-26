Bursa'da Otluk Alanda Yangın

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat, 12.30 sıralarında Orhangazi ilçesi'nde meydana geldi. İznik Göl Yol kenarında bulunan otluk alandaki alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.