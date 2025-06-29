Bursa\'da Oto Tamirhanesinde Yangın

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde oto tamirhanesinde çıkan yangın, ekiplerce söndürüldü.
Yangın, saat 21.30 sıralarında 8'inci Fırın Sokak'taki 2 katlı binanın altında bulunan oto tamirhanesinde çıktı. Alevler tüm binaya yayılırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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