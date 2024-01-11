 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da Otobüs Şoförü Durakta Darbedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da Otobüs Şoförü Durakta Darbedildi

Bursa'da bir otobüs şoförü, durakta çıkan tartışma sırasında 3 kişi tarafından darbedildi. Şoför, park edilen araç yüzünden yolcu indirme bindirme alanına yanaşamadığı için uyarıda bulundu. Ancak tartışma büyüyerek şiddete dönüştü. Güvenlik kamerası kayıtlarında, şoförün tekme ve yumrukla darbedildiği görülüyor.

Bursa\'da Otobüs Şoförü Durakta Darbedildi
11.01.2024 - 16:29,
Abone Ol

Bursa'da durakta çıkan tartışma sırasında otobüs şoförü darbedildi.

Büyükşehir Belediyesine ait 16 M 00100 plakalı otobüsün şoförü Mustafa S, Osmangazi ilçesinde hat güzergahındaki bir durağa park edilen araç yüzünden yolcu indirme bindirme alanına yanaşamadı.

Yol üzerinde otobüsü durduran şoför, duraktaki aracın yanında bulunan kişileri buraya park etmemeleri konusunda uyardı.

Aralarında çıkan tartışma sırasında otobüsün içine giren 3 kişi tarafından darbedilen Mustafa S, şüphelilerden şikayetçi oldu. Yolcular ise zanlılara tepki gösterdi.

Otobüsün içindeki güvenlik kamerasının kayıtlarında, aracın kapısının açılmasının ardından duraktaki kişilerle şoför arasında arbede yaşandığı, sürücünün 3 kişi tarafından tekme ve yumrukla darbedildiği görülüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Osmangazi, Bursa, Ulaşım, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Otobüs Şoförü Durakta Darbedildi - Son Dakika


17:23
Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21
MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi
16:47
DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:40
TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek
16:12
Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
15:58
Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:56
Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon

Son Dakika
17:23 Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21 MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi
16:47 DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:40 TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28 Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek
16:12 Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
15:58 Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:56 Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon
15:55 Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
15:35 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 17:47:57. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Otobüs Şoförü Durakta Darbedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement