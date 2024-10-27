Bursa\'da Pompalı Tüfekle Bacaklarından Vurdu

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BURSA Osmangazi'de İsmail S., takip ettiği husumetlisi Hüseyin Bilgin'i Şehirler arası Terminali'nde pompalı tüfekle bacaklarından vurdu.

Olay, saat 04.30 sıralarında Bursa Şehirler arası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Hüseyin Bilgin'in şehir dışına çıkacağını öğrenen İsmail S., Bilgin' takip etmeye başladı. Şüpheli İsmail S., Hüseyin Bilgin'in terminale geldiği sırada, yanında getirdiği pompalı tüfekle 3 el ateş ederek bacaklarından vurdu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Bilgin, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. İsmail S., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.